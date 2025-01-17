الدكتور جمال الدباس يكتب عن البصمة الوعائية في العين

كتب الدكتور جمال الدباس:

بصمة وعائية في العين تكشف خطر السكتة الدماغية: ذكاء اصطناعي يعيد تشكيل التقييم الصحي.

ملخص نشره علميه بتاريخ 16/1/2025

في تطور علمي مثير، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Heart عن وجود “بصمة وعائية” في شبكية العين يمكن أن تتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مقدمةً نهجًا جديدًا للتقييم الصحي ينافس الأساليب التقليدية.

طور الباحثون خوارزمية ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحليل أكثر من 100 تفصيل حول الأوعية الدموية في شبكية العين من خلال صور عالية الجودة. تم تدريب النموذج باستخدام بيانات من أكثر من 45,000 مشارك بمتوسط عمر 55 عامًا، تم تتبعهم لمدة 12.5 سنة في إطار دراسة UK Biobank. خلال هذه الفترة، تعرض أكثر من 700 مشارك لسكتات دماغية.

حددت الخوارزمية 29 متغيرًا شبكيًا يرتبط مباشرة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مع زيادة الخطر بنسبة تصل إلى 19% عند حدوث تغييرات في بعض هذه المتغيرات. وعند دمج هذه البيانات مع العمر والجنس، قدم الذكاء الاصطناعي أداءً مماثلًا لعوامل الخطر التقليدية، مما يجعله أداة عملية لتقييم خطر السكتة الدماغية في الرعاية الصحية الأولية والمناطق ذات الموارد المحدودة.

أبرز الباحثون أن هذا النهج يمهد الطريق لفحص أكثر سهولة لخطر السكتة الدماغية، مما يتيح التدخلات المبكرة وتحسين النتائج الصحية للمرضى، خاصة في ممارسات الرعاية الصحية الروتينية.

تعكس هذه الدراسة إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات الوقاية من السكتات الدماغية وتبسيط العمليات الطبية، مما قد يؤدي إلى تغيير السياسات الصحية المستقبلية واستفادة أوسع من الأدوات التكنولوجية المتقدمة