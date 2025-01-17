حكومة نتنياهو تنشر أول قائمة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

وطنا اليوم:ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم الافراج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد طلبت حماس تحريرهم ضمن الصفقة.

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى.

موعد الإفراج وتنفيذ الصفقة:

بحسب بيان الوزارة، لن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الإفراج قبل يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصراً، على أن يتم تحديد الموعد النهائي بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالصفقة.

أسماء الأسرى المتوقع الإفراج عنهم:

أشواق عوّد

بشرى طويل

بلقيس دار زهري

براء فقها

جهاد جودة

جمال الأتيمين

جنين عمرو

دانية حناتشة

ضحى الوحش

ديالا عيدة

دلال خُصيب، دار سليمان

دانيا شتية

هديل حجاز

ولاء تنجي

وفاء نمر

زهرة خدرج

زينة برابر

خالدة جرار

حليمة أبو عمارة

حنان معلاوني

إبراهيم زمر

آدم هدارا

أحمد أبو عليا

أحمد حشان

أحمد نجمة

آيات محفوظ

أيهم جرادات

آية رمضان

إيمان زيد

آلاء أبو رحيمة

آلاء القاضي

آلاء صقر

أليما الحرينات

أمل شجاعية

أسامة عبده عطايا

أسيل عيد

أسيل شحادة

إسراء جنيّمات

إسراء بري

إصرار اللحام

حنين المسعيد

ختام حبايبة

ياسمين أبو سرور

يوسف الهرمي

لانا فولحة

لبنى تلالوة

لطيفة مشعشع

ليث كميل

مهدي أبو حامد

ميسر الفقيه

معاذ الحاج

محمد بشكار

منى أبو حسين

معتز البخاري

مرجانا الحريش

مارغريت الراعي

ندى زغيبي

نهيل مسالمة

نوال عبد فتحة

نفيسة زوربة، حامد

وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، تم تحديد شروط دقيقة للإفراج عن 33 أسيرًا محتجزا في غزة، منهم عدد من الذين قتلوا أثناء فترة أسرهم، مقابل إفراجات من جانب الاحتلال عن أسرى فلسطينيين.

1. مقابل كل مُجندة في جيش الاحتلال سيتم الإفراج عن 33 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى 20 أسيرًا آخرين بموجب محكوميات متفاوتة، بشرط أن لا تزيد مدة حكمهم المتبقية عن 15 عامًا.

2. مقابل كل أسير لدى حماس الكبير في السن (فوق 50 عامًا) سيتم الإفراج عن 3 أسرى من أصحاب المؤبدات، إضافة إلى 27 أسيرًا آخر من ذوي المحكوميات الأمنية.

3. مقابل الأسرى التسعة الذين أُلحقوا بالصفقة من الجنود سيتم الإفراج عن 110 أسرى من أصحاب الأحكام المؤبدة، بواقع 12 أسيرًا مقابل كل جندي من قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 1000 معتقل من قطاع غزة غير المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر.

4. مقابل 5 أسيرات “مدنيات” لدى حماس سيتم الإفراج عن 210 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال المحكومين بقضايا أمنية.

5.في نهاية المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح الأسيرين هشام السيد وأبرهام منغيستو، مقابل الإفراج عن 60 أسيرًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 47 أسيرًا من محرري صفقة “وفاء الأحرار” التي تمت عام 2011.

شروط إضافية

– الأسرى الفلسطينيون المدانون بقتل مستوطنين سيُبعدون إلى مناطق خارج الضفة الغربية ولن يُطلق سراحهم فيها.

– الأسرى المتبقية محكومياتهم أقل من 15 عامًا سيعودون إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ملاحظة مهمة هذه الشروط قابلة للتغيير بناءً على معطيات جديدة تتعلق بحالة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، حيث سيتم الكشف عن مصيرهم تدريجيًا.