اتحاد الجامعات العربية ومنظمة AACSB يبدآن شراكة رائدة لتعزيز جودة التعليم العالي في العالم العربي

وطنا اليوم – أبرم اتحاد الجامعات العربية (AArU) وشبكة AACSB الدولية (AACSB) شراكة استراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم (MOU) خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لـ AACSB في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تتضمن هذه الاتفاقية آلية لتوفير فرص للجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية للاستفادة من مزايا عضوية محددة في كل من AACSB وAArU. وستتاح للأعضاء في اتحاد الجامعات العربية فرصة العمل على تعزيز جهود الاعتماد الأكاديمي والترويج لأفضل الممارسات في تعليم إدارة الأعمال. ستدعم هذه الشراكة الجامعات في جميع أنحاء العالم العربي لتحقيق معايير عالمية من التميز، مع معالجة التحديات الإقليمية الخاصة بالتعليم العالي والتنمية الاقتصادية.

وقال الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية:

“يسعى اتحاد الجامعات العربية إلى تعزيز جودة التعليم العالي ورفع مستوى الاعتماد الأكاديمي بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتأتي هذه الاتفاقية مع AACSB، وهي واحدة من أهم مؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، في إطار رؤية الاتحاد لتطوير التميز الأكاديمي، وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية العربية، وتعزيز تنافسيتها”.

وأضافت ليلي بي، رئيسة ومديرة شبكة AACSB الدولية:

“تفخر AACSB بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية لدعم تقدم جودة التعليم في المنطقة العربية. هذه الشراكة تؤكد التزامنا المشترك بتعزيز التميز والابتكار والأثر الإيجابي في التعليم على مستوى العالم. ومع إرث يمتد لأكثر من قرن من التحسين المستمر والتأثير، نحن فخورون بالانضمام إلى AArU اليوم والاحتفاء بالتزامنا المشترك بجودة التعليم”.

تشكل مذكرة التفاهم شهادة على الرؤية المشتركة بين المنظمتين لتأهيل قادة أعمال المستقبل في مجال التعليم العالي. وقد تأسس اتحاد الجامعات العربية في عام 1964 بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات الأعضاء البالغ عددها أكثر من 450 جامعة في العالم العربي ودعم مساهماتها في التنمية المستدامة. أما AACSB، بشبكتها العالمية التي تضم أكثر من 1,900 منظمة عضو، فقد كانت تقود التميز في تعليم إدارة الأعمال لأكثر من قرن.

وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو بناء نظام تعليمي أكثر اتصالاً وتأثيرًا على مستوى تعليم إدارة الأعمال في المنطقة العربية. وتم التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال مؤتمر AACSB لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، بمشاركة ليلي بي، رئيسة ومديرة شبكة AACSB، والأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بحضور مديرة الإدارة العامة في الاتحاد لينا البيطار.