الاحتلال يصادق على هدنة غزة وضوء أخضر أميركي لإسرائيل باستئناف القتال في هذه الحالة

وطنا اليوم:مع مصادقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة على اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حماس، لا تزال بعض الخطوات منتظرة لاحقا.

فبعد تصديق الكابينت المصغر، يتوقع أن تقر الحكومة الموسعة، مساء اليوم أو غدا السبت، الاتفاق من دون الحاجة إلى تصديقه من قبل الكينست.

6 ساعات للاعتراض

فيما يمنح الجمهور الإسرائيلي 6 ساعات لاحقا للاعتراض أمام القضاء على مجموعة أو لائحة الأسرى الفلسطينيين المعدة للإفراج عنهم.

على أن يبدأ تطبيق الاتفاق عصر الأحد، مع إخلاء سبيل أول ثلاث محتجزات إسرائيليات في غزة.

إنما قبل كل إفراج تسلم حماس إسرائيل معلومات عن هوية من سيخرجون، والعكس صحيح، بمعنى يسلم الجانب الإسرائيلي الحركة لائحة الأسرى عبر الوسطاء.

بالتزامن تتواصل اجتماعات اللجنة الفنية في القاهرة، الموكلة بمتابعة آلية تنفيذ وقف النار في غزة، وإدخال المساعدات.

يذكر أنه خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يمتد على 3 مراحل، سيتم إطلاق 33 أسيرا إسرائيليا، على دفعات، من النساء، فضلا عن 11 رجلا تتراوح أعمارهم بين 55 و80، بالإضافة إلى جرحى ومصابين، مقابل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين.

فيما يفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية المحتجزين، مقابل عشرات الفلسطينيين أيضا في السجون الإسرائيلية.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستكون مكرسة لإعادة بناء غزة وإعادة رفات أسرى إسرائيليين قضوا خلال احتجازهم في القطاع الفلسطيني المدمر.

وذكر موقع “والا” الإسرائيلي -عن مصدر مطلع- أن تل أبيب ستحصل على قائمة بأسماء الأسرى المزمع الإفراج عنهم قبل يوم واحد من كل مرحلة.

وأشار إلى أن وفدا إسرائيليا من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيتوجه للقاهرة اليوم للتنسيق بشأن الاتفاق.

كذلك نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، عن مصدر لم تسمه، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وخلفه دونالد ترامب أكدا موافقتهما على استئناف الحرب في غزة إذا خرقت حماس الاتفاق وأعادت تسلحها.

الى ذلك قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.