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الصحة العالمية تخطط لإدخال 600 شاحنة يومياً ومستشفيات جاهزة لغزة

17 يناير 2025
الصحة العالمية تخطط لإدخال 600 شاحنة يومياً ومستشفيات جاهزة لغزة

وطنا اليوم:قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، الجمعة، إنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى نحو 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح بيبركورن في تصريح صحفي في جنيف: “أعتقد أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى”.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة.
يذكر أنه جرى التوصل إلى الاتفاق يوم الأربعاء بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
كما نصت على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
على أن يصار في المرحلة الثانية إلى الانسحاب الكلي من القطاع الفلسطيني المدمر، وزيادة المساعدات.
أما المرحلة الثالثة فتمهد الطريق إلى إعادة إعمار غزة.


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