الاتحاد الأوروبي: 235 مليون يورو مساعدات لسوريا وجيرانها

وطنا اليوم:لم يوقف إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، تدفق المساعدات.

فقد أعلنت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب، الجمعة، عن حزمة مساعدات بقيمة 235 مليون يورو لسوريا والدول المجاورة خلال زيارة إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وقالت لحبيب خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنها أتت للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو (حوالي 242 مليون دولار) لسوريا والدول المجاورة.

كما شددت على أن هذا القرار يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الناس.

جاء هذا بعدما التقت المسؤولة في دمشق بقائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

تخفيف العقوبات الأوروبية قريباً

تأتي هذه المساعدات بعد أن تم الحديث عن تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، والذين ناقشوا أن تشمل الخطوة قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية.

في حين أكدوا أن هذا القرار مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة.

كما بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 يناير 2025. على أن سيبقى سيف عقوبات الاتحاد الأوروبي مسلولا من أجل تحفيز الإصلاحات في سوريا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.