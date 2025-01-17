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حماس: تجاوزنا العقبات ..وديوان نتنياهو يتحدث عن موعد البدء بإطلاق الأسرى

17 يناير 2025
حماس: تجاوزنا العقبات ..وديوان نتنياهو يتحدث عن موعد البدء بإطلاق الأسرى

وطنا اليوم:ينما يترقب، مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة هدنة طال انتظارها، بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية المدمرة، صادقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة على الاتفاق أخيراً.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي لمناقشة صفقة المحتجزين.
وقال مكتب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن “الإفراج عن المخطوفين” سيبدأ الأحد وفق الاتفاق، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر ودخول الصفقة حيز التنفيذ.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت “حماس” في بيان لها، عبر قناتها على تلغرام: ” بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.”
وأشارت إلى أن الحركة قد سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت حماس أن قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل


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