بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الشبلي: توجيهات الملك بدعم الأهل في غزة تحققت على أرض الواقع

17 يناير 2025
الشبلي: توجيهات الملك بدعم الأهل في غزة تحققت على أرض الواقع

وطنا اليوم:أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أنه خلال الفترة الماضية كل التوجيهات الملكية فيما يخص دعم الاشقاء في فلسطين وغزة تحقق على أرض الواقع منذ اليوم الأول للحرب وصولا الى مرحلة وقف اطلاق النار التي تمنيناها وننتظرها الان.
وقال الشبلي خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، إن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة الخيرية الهاشمية هو تكريم للعطاء في الاردن ولمملكة الشهامة ولكل مؤسسة ومواطن أردني والايثار واغاثة الملهوف، مشيرا الى ان ما تقدم للاهل في غزة هو بالأغلب من الأردن رغم قلة الامكانيات والضغوطات الاقتصادية، مشددا على ان توجيهات الملك باستمرار الدعم ومزيد من المساعدات للقطاع ولكل محتاج وهذا نابع من القيم والمبادئ الأردنية الهاشمية الأصيلة.
ونوه الى ان مواطنين تبرعوا براتب تقاعدهم وهناك من قدمت ذهبها وآخرون قدموا ما استطاعوا لدعم ومساندة الأشقاء في أصعب الظروف.
وأكد الشبلي أن جلالة الملك أصر على الحضور لزيارة مستودعات الهيئة في منطقة الغباوي يوم الثلاثاء الماضي، ليشهد ويتابع بنفسه تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة حتى الآن، مكونة من 120 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية وطبية، وهي القافلة رقم 140 المتجهة إلى القطاع منذ بدء الحرب الحالية.
وختم الشبلي حديثه بأن المساعدات الأردنية الاغاثية الانسانية لا تقتصر عند الاهل في غزة او الضفة، بل تمتد الى دعم الأشقاء سوريا ولبنان لما يعانوه ويمروا به من ظروف صعبة، مبينا أن سياسة الاردن ودبلوماسيته التضامنية هي رسالة انسانية للوقوف الى جانب الاشقاء والأصدقاء لما فيه الخير دائما، مشيرا الى ان الهيئة وقعت اتفاقيات شراكة مع 161 منظمة محلية واقليمية ودولية الأمر الذي انعكس على حجم المساعدات وتنظيم العمل الاغاثي ولما للأردن من مصداقية واحترام يحظى به بين جميع دول العالم ولما يتميز به كنموذج للانسانية والسلا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:49

بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصل

22:20

جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من المدن بالقطاع الليلة

20:11

ماذا خسِر العدو؟

19:11

اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

18:58

جامعة البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية بمكرمة ملكية

18:11

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الضمور

17:33

عاجل – الحوثيون: نجدد وقوفنا إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة

16:09

الأردني القيسي بطلا لدولية محاربي الإمارات

15:22

اطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الإستراتيجية الحماية الإجتماعية 2025-2033

15:05

بلدية مادبا الكبرى تنفذ يوما وظيفيا يوفر نحو 1500 فرصة عمل في مادبا مادبا

14:31

“حماس”: نقترب من التحرير

14:23

سوريا تمنع هذه الجنسيات من دخول البلاد

وفيات
وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025