أكثر من 45 مليون طن من الركام في غزة

وطنا اليوم_قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، الخميس، إن هناك أكثر من 45 مليون طن من الركام في قطاع غزة إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت لـ15 شهرا.

وأضاف الشوا، أن هناك خطة تم التوافق عليها بين مؤسسات فلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة حول الأولويات والاحتياجات للفلسطينيين عند بدء وقف إطلاق النار.

وأكد أهمية تأهيل المنظومة الطبية التي أخرجها الاحتلال عن الخدمة، وتوفير مياه الشرب ومساكن للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم.

وكانت قطر أعلنت الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن “العمل جارٍ على إنهاء الإجراءات التنفيذية كافة هذه الليلة، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ثم يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 كانون الثاني، وسيتم موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا”.