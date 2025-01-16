بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أكثر من 45 مليون طن من الركام في غزة

17 يناير 2025
أكثر من 45 مليون طن من الركام في غزة

وطنا اليوم_قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، الخميس، إن هناك أكثر من 45 مليون طن من الركام في قطاع غزة إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت لـ15 شهرا.

 

وأضاف الشوا، أن هناك خطة تم التوافق عليها بين مؤسسات فلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة حول الأولويات والاحتياجات للفلسطينيين عند بدء وقف إطلاق النار.

 

وأكد أهمية تأهيل المنظومة الطبية التي أخرجها الاحتلال عن الخدمة، وتوفير مياه الشرب ومساكن للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم.

 

وكانت قطر أعلنت الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

 

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن “العمل جارٍ على إنهاء الإجراءات التنفيذية كافة هذه الليلة، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ثم يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 كانون الثاني، وسيتم موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:49

بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصل

22:20

جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من المدن بالقطاع الليلة

20:11

ماذا خسِر العدو؟

19:11

اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

18:58

جامعة البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية بمكرمة ملكية

18:11

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الضمور

17:33

عاجل – الحوثيون: نجدد وقوفنا إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة

16:09

الأردني القيسي بطلا لدولية محاربي الإمارات

15:22

اطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الإستراتيجية الحماية الإجتماعية 2025-2033

15:05

بلدية مادبا الكبرى تنفذ يوما وظيفيا يوفر نحو 1500 فرصة عمل في مادبا مادبا

14:31

“حماس”: نقترب من التحرير

14:23

سوريا تمنع هذه الجنسيات من دخول البلاد

وفيات
وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025