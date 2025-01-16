العضايلة: منذ حزيران لم يدخل غزة الّا مساعدات أرسلت من قبل الأردن

وطنا اليوم_قال مندوب الأردن الدائم بالجامعة العربية أمجد العضايلة، الخميس، إن الأردن من أكثر الدول التي قادت المبادرات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح العضايلة، أن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أن الأردن قاد جهدا كبيرا في اجتماعات جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة ومن أكثر الدول التي قادت مبادرات من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل المساهمة في دعم الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، موضحا أن هناك اهتمام عالمي بالاستماع لوجهة النظر الأردنية بقضايا المنطقة.

وأضاف أنه منذ حزيران الماضي لم يصل إلى قطاع غزة سوى المساعدات المرسلة من قبل الأردن، حيث أغلق معبر رفح وتوقف إرسال المساعدات عبره مشيرا إلى أن الحشد الدولي الذي قام به الأردن من أجل غزة أحدث فرقا في المجال الإغاثي.

وبين أن العالم أجمع يعول على الجهد الأردني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بالمرحلة المقبلة.