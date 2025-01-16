مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

وطنا اليوم_عمان 16 كانون الثاني2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس ، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي، بوفاة سيف الدين حابس رفيفان المجالي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.