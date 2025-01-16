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مصادر أمريكية وإسرائيلية: تم حل الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق غزة

منذ دقيقة واحدة
مصادر أمريكية وإسرائيلية: تم حل الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق غزة

وطنا اليوم:كشفت تقارير إعلامية، مساء الخميس، أنه تم حل الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق غزة، مما يمهد لتنفيذ الاتفاق في موعده المتوقع.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء سيصوّت صباح الغد الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) سيعقد اجتماعا صباح الغد الجمعة لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة -بكامل هيئتها- سيجتمعان غدا الجمعة لإقرار الصفقة.
وقال موقع “أكسيوس” عن مصدر أميركي: “تم حل النقاط الخلافية الأخيرة بشأن تبادل الأسرى ضمن اتفاق غزة”.
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه “تم خل الخلافات بشأن اتفاق غزة وسيدخل حيز التنفيذ”.
كما صرح أرييه درعي، زعيم حزب شاس بأنه: “وصلتنا معلومات نهائية أن كل العراقيل قد أزيلت”.
ونقل مراسل “أكسيوس” عن مسؤولين كبيرين إسرائيليين أن الخلاف كان بشأن عدد من أسماء السجناء “من ذوي الوزن الثقيل” الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم وترفض إسرائيل ذلك.


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