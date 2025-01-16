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الملكية الأردنية: نتوقع تشغيل الرحلات إلى مطار حلب قبل شهر رمضان

منذ دقيقتان
الملكية الأردنية: نتوقع تشغيل الرحلات إلى مطار حلب قبل شهر رمضان

وطنا اليوم:توقع رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، الخميس، تشغيل الرحلات إلى مطار حلب قبل شهر رمضان.
وقال المجالي، إن تشغيل الرحلات إلى مطار حلب سيتم دراستها بعد الانتهاء من إجراءات تشغيل الرحلات إلى مطار دمشق.
وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قد أعلنت استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2025.
وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق؛ وذلك بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.
وأوضح المجالي أن الرحلات الجوية إلى دمشق ستزداد حسب الطلب، مضيفا أن هناك 400-450 مسافرا يأتون إلى الأردن عبر طائرات الملكية ويتم نقلهم عبر الحافلات إلى سوريا، إضافة أن هناك من 100-150 مسافر يتم نقلهم من سوريا عبر الحافلات إلى مطار الملكة علياء.


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