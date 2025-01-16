بدعم من النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري يقيم فعالية “ضع بصمتك واترك أثرًا

وطنا اليوم:أقام مجلس قلقيلية الخيري، بالتعاون مع مؤسسة حسن اسميك الخيرية، واتحاد المرأة الأردنية / مركز الحسين ، فعالية “ضع بصمتك واترك أثرًا”، اليوم الخميس، وذلك بمشاركة جمعية أيتام المحطة.

وقالت المدير العام لمجلس قلقيلية الخيري النائب السابق ميادة شريم، أن هذه الفعالية تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس قلقيلية الخيري وجمعية حسن اسميك الخيرية لفئات المجتمع، وعلى رأسها الايتام، مشيرة إلى استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعتبر نهجًا ثابتًا لمجلس قلقيلية الخيري.

واستهدفت الفعالية الأطفال الأيتام واشتملت على برامج ثقافية وفنية متنوعة، في خطوة تعكس التزام سعادة ميادة شريم بتقديم الدعم لجميع الفئات وترسيخ روح التعاون المجتمعي