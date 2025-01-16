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عشرات الشهداء في غزة وأبو عبيدة: العدو استهدف مكان أسيرة بعد إعلان الاتفاق

منذ 8 ثواني
عشرات الشهداء في غزة وأبو عبيدة: العدو استهدف مكان أسيرة بعد إعلان الاتفاق

وطنا اليوم:وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 77 شهيدا، بينهم 21 طفلا، و25 سيدة.
حيث استشهد مواطنان، وجرح آخرون، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة عصر اليوم الخميس، كما أصيب مواطن بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية، في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد في خان يونس جنوب القطاع 7 مواطنين، وفي محافظة الوسطى 4، فيما بلغ عدد الجرحى 250 خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على القطاع، بالتزامن مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مكانا توجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة بعدما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مساء أمس الأربعاء.
وحذّر أبو عبيدة في منشور على تليغرام اليوم الخميس من أن “كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة”.
ولم يوضح الناطق باسم كتائب القسام مصير الأسيرة الإسرائيلية بعد ذلك الاستهداف.


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