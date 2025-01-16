بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن على فترات مختلفة

منذ دقيقتان
شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن على فترات مختلفة

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن بعض شركات الطيران العالمية التي أوقفت رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى في المنطقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، ستعود لتسيير رحلاتها إلى عمّان “على فترات مختلفة”.
يأتي ذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
وأضاف مستو، في تصريح الخميس، أن بعض شركات الطيران ستعود بشكل فوري، في حين ستعود أخرى نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل.
واستأنفت شركة “ويز إير” رحلاتها إلى عمّان اعتبارًا من اليوم الخميس، انطلاقًا من مطار لندن لوتن، بحسب بيان للشركة.
وأوضح مستو أن العديد من رحلات “ويز إير” لم تُقطع من بعض المطارات إلى عمّان، إلا أن الشركة تعاود الآن رحلاتها إلى الأردن من مطارات أخرى في العالم.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني بانتظار طلب رسمي من الشركة لتحديد عدد رحلاتها إلى عمّان خلال الفترة المقبلة.
وقال مستو إن شركات طيران عالمية أخرى، مثل الطيران الأميركي “يونايتد إيرلاينز”، أبلغت هيئة تنظيم الطيران المدني بعودة رحلاتها بحلول نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل على أبعد تقدير.
وأوضح أن شركات أخرى، مثل “راين إير”، أبلغت الهيئة بعودة كامل رحلاتها عبر 13 خطًا جويًا إلى الأردن خلال الفترة المقبلة، بعد تقليصها في الأشهر الماضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

وزيرة التنمية تفتتح بازار المنتوجات اليدوية لجمعية رسالة السلام الخيرية في عجلون

16:40

الملك يتلقى رسالة من رئيس الوزراء ردا على تكليفه بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل

16:28

غزَّة بين نرجسيِّة “الحيَّة” وصَلف الاحتلال

16:26

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025

16:16

حزمة مساعدات أوروبية لغزة بقيمة 120 مليون يورو

16:08

الشيباني: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة وأمن إسرائيل من أمننا

15:41

بـ4 رحلات اسبوعياً..الملكية الأردنية تستأنف رحلاتـها إلى دمشق

15:33

إحالة صندوق نهاية الخدمة في المهندسين الزراعيين إلى القضاء

15:20

قيادي في حماس: عدم توجيه الحية الشكر للأردن كان غير مقصوداً

15:09

الملك يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة

14:47

تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

14:40

لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025