وزيرة التنمية تفتتح بازار المنتوجات اليدوية لجمعية رسالة السلام الخيرية في عجلون

وطنا اليوم:افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بازار المنتوجات اليدوية، اليوم الخميس في بلدة صخرة بمحافظة عجلون، بتنظيم من جمعية رسالة السلام الخيرية.

وأكدت الوزيرة بني مصطفى على أهمية المشاريع الإنتاجية المستدامة للجمعيات الخيرية، والتي تعمل الوزارة على تشجيعها ودعمها، وأثرها التنموي الإيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال توفير منتوجات على مستوى عالٍ من التنوع والحرفية.

وقالت، أن هذا المشروع الذي تقوم به الجمعية يمثل قصة نجاح، لكونه يوفر التدريب لأفراد المجتمع المحلي على العديد من الحرف اليدوية، ويسهم في تسويق منتوجات السيدات، وفي تعزيز مشاركة المرأة إقتصادياً، من خلال خلق فرص عمل جديدة، حيث أن تمكين المرأة في المجال الإقتصادي هو تمكين للأسرة وللمجتمع بأكمله.

وأشارت إلى أن الوزارة في إطار دعم المشاريع الإنتاجية، تستقبل طلبات إنشاء المشاريع الإنتاجية، للأفراد والجمعيات الخيرية، وتعمل على دعمها وفقاً للأسس المعتمدة ذات العلاقة، كما تسعى إلى مساعدة الجمعيات على تسويق منتوجاتها، من خلال منصة إقلاع، على المستويين المحلي والخارجي، حتى تتمكن من توفير مردود مالي ينعكس إيجابا على الأسر.

من جهتها، استعرضت رئيسة الجمعية كفا المومني، في كلمة لها أبرز برامج وخدمات الجمعية، ومشاريعها التي نفذتها، وأثرها التنموي على المجتمع المحلي.

وعلى هامش افتتاح المعرض، ألقيت كلمات لمدير ثقافة عجلون سامر فريحات أشار فيها إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في توظيف المفردات التراثية في المنتوجات اليدوية، مما يسهم في تجذير الهوية الوطنية، ويمكنها من تحسين ظروف الأسر الإقتصادية، وألقى أحمد المومني، صاحب مشروع صيانة السيارات الهايبرد، وأحد المستفيدين من مشاريع الجمعية، كلمة استعرض فيها تجربته التي تمثل قصة نجاح في توفير فرص عمل عديدة لأبناء منطقته، وتوفر خدمة جديدة للمجتمع المحلي، كما ألقيت قصيدة شعرية للشاعر علي فريحات