بـ4 رحلات اسبوعياً..الملكية الأردنية تستأنف رحلاتـها إلى دمشق

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2025.

وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق؛ وذلك بمعدل 4 رحلات اسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.

نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، شكر الحكومة الأردنية والجهات المعنية مقدرا جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي,

وأكّد المجالي، التزام الملكية الأردنية بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

وقال: “لقد كانت عمّان منذ زمن طويل بوابة تربط سوريا بالعالم، ما أتاح للمسافرين من الولايات المتحدة وأوروبا الوصول إلى المنطقة ونحن سعداء بالإعلان عن استئناف الرحلات الى دمشق بأربع رحلات أسبوعياً، مع خطط للتوسع إلى رحلات يومية في نيسان المقبل”.

وستسير الملكية الأردنية رحلاتها المباشرة بين العاصمتين، إضافة إلى خدمات النقل البري بواسطة الحافلات اليومية التي تقدمها الملكية الأردنية منذ عامين بين مطار الملكة علياء الدولي/ عمّان وسوريا.

وبحلول نيسان 2025، تخطط الملكية الأردنية لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية، حيثُ يُعد وقت الرحلة القصير البالغ 25 دقيقة بين عمّان ودمشق الأقصر جواً انطلاقًا من دمشق، ما يشكل ترابط سريع وسهل بشبكة الملكية الأردنية التي تضم أكثر من 45 وجهة.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى دمشق حجز رحلاتهم ابتداءً من اليوم 16/1/2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو أحد وكلاء السفر.

ويتماشى التطور مع الخطة الاستراتيجية للملكية الأردنية لجعل عمّان البوابة الرائدة إلى منطقة المشرق.

وفي إطار خطتها التوسعية الطموحة التي تهدف إلى زيادة أسطولها من 25 طائرة العام الماضي إلى 41 طائرة في 2027، وتضيف الشركة 20 طائرة جديدة كلياً خلال العامين المقبلين، مع التركيز على طائرات A320neo وEmbraer E2 ضمن أسطول الطائرات ذات الجسم الضيق، بالإضافة إلى طائرات B787-9 عريضة البدن.

وستدخل طائرات A320Neo الجديدة في آذار 2025، حيث ستكون مجهزة بمقاعد جلدية في الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى شاشات ترفيه حديثة على كل مقعد وخدمة اتصال بالإنترنت (WIFI).