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قيادي في حماس: عدم توجيه الحية الشكر للأردن كان غير مقصوداً

منذ 12 ثانية
قيادي في حماس: عدم توجيه الحية الشكر للأردن كان غير مقصوداً

وطنا اليوم:أوضح عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور باسم نعيم بأن عدم توجيه القيادي في حماس خليل الحية خلال كلمته يوم أمس الشكر للأردن والأردنيين كان غير مقصوداً.
وأكد أن قيادات الحركة في أكثر من مناسبة وعلى لسان قائدها الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله قد عبرت عن شكرها وتقديرها للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على موقفهم التاريخي اتجاه الشعب الفلسطيني في غزة، الذي لا نعتبره موقف مساندة بل هو موقف شريك أصيل.
وحول التفاصيل، بين نعيم بأن عدم شكر الأردن كان غير مقصوداً حيث كان هناك ساعة واحدة فقط بين وقت توقيع الاتفاق وبين تسجيل كلمة القيادي في الحركة خليل الحية، والتي هدفت بشكل أساسي لتفويت الفرصة على الاحتلال والأمريكيين، وتثبيت الموقف باتجاه جميع الأطراف بالالتزام بالاتفاق وأن الاتفاق قد تم.
وأكد بأن الشعب الفلسطيني يشارك المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً الفرحة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه الشعب الفلسطيني خلال صراعه مع العدو المحتل، على اعتبار أن الشعب الأردني شارك بشكل مباشر على المستوى السياسي والإنساني والإغاثية والنفسي والجماهيري في هذا الإنجاز.
وأشار نعيم بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس حرصت على مدار سنوات على تقدير الجهد الأردني في قطاع غزة، وكان الشهيد اسماعيل هنية رحمه الله يزور الدفعات المختلفة للمستشفى الميداني الأردني الأول، وكان يؤكد دوماً على وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، ووحدة المصير، ورفضه لأي مخططات للتوطين أو الوطن البديل أو التهجير.


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