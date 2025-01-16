بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة

منذ دقيقتان
الملك يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، تم خلاله بحث المستجدات في المنطقة وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، إذ أشار جلالته إلى الاتفاق كفرصة مهمة لضمان زيادة حجم المساعدات للقطاع بشكل عاجل ودون انقطاع، من خلال كل السبل المتاحة.
ولفت جلالة الملك، خلال الاتصال، إلى أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتكثيف الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
وأكد جلالته تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا، تحفظ أمنها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.
وبحث الاتصال سبل توطيد علاقات الصداقة بين الأردن وهولندا، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:47

تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

14:40

لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

14:32

وزير الخارجية: الأردن مستمر في دعم الجيش اللبناني

14:28

521066 مراجعاً للمستشفيات الميدانية الأردنية منذ بدء الحرب على غزة

14:24

جامعة البترا تحتفل بعيد الشجرة بزراعة أشجار الزيتون في حدائقها

14:18

صحيفة كتالونية: ميسي قد يعود إلى برشلونة

14:12

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى العاصمة السورية

14:03

حماس : لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار

12:57

ضبط منزل في سحاب حوله صاحبه إلى مصفاة بترول مصغرة

12:46

الصناعة والتجارة تؤكد انخفاض أسعار الدواجن في الأردن

12:36

صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس

12:16

العرموطي يتحدى: ما قدمه الأردن لغزة لم تقدمه أي دولة.. وهفوة الحية لن تقلل من قيمة النجاح

وفيات
وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025