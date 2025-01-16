تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

وطنا اليوم:بحث النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع السفير البلغاري في المملكة، ميتين كازاك، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين واهمية تبادل زيارات الوفود التجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء بحث ضرورة زيادة الاستثمارات البلغارية في المملكة التي تعتبر متواضعة حاليا وبخاصة ان الاردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار، فضلا عن وجود قانون استثمار صيغ ضمن أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي يرتبط الأردن من خلالها بالعديد من الدول.

وبين خلال اللقاء الذي حضره مديرعام الغرفة غالب حجازي، أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

وأكد ، أن “تجارة عمان” ستعمل بالتنسيق مع السفارة البلغارية في عمان لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر بوابة للمنتجات البلغارية لدخول أسواق دول الخليج العربي والعراق، مثلما تعتبر بلغاريا بوابة لدخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية.

وأوضح أن السياحة تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلغاريا، وأن كلا البلدين يمتلكان مقومات سياحية متميزة، لافتا الى ضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات لدعم النشاط الاقتصادي والسياحي.

وشدد على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيرتها في بلغاريا لتعزيز شراكة القطاعات التجارية وجعلها فاعلة على أرض الواقع وبما ينعكس على أداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.

ولفت الى إن قطاع النقل واللوجستيات يلعب دورًا محوريًا في تسهيل تدفق السلع والمنتجات بين الأردن وبلغاريا، ويساعد في تسهيل حركة التجارة الحرة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.

بدوره، أكد السفير كازاك على أهمية تعزيز التعاون التجاري بين الأردن وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحمل إمكانيات كبيرة للنمو في العديد من القطاعات.

وأوضح كازاك أن التعاون مع “تجارة عمان” سيسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى، لافتا الى ضرورة تبادل الوفود التجارية لتعزيز فهم الفرص المتاحة في كلا البلدين، مؤكدا رغبة القطاع الخاص البلغاري للتعاون في مجال السياحة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وبلغاريا بلغ نحو 30 مليون دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2024 ، تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية، والمواد الغذائية الجاهزة، فيما تركزت الواردات الأردنية من بلغاريا بالمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الميكانيكية، والمواد الغذائية المحضرة مثل زيت بذور عباد الشمس