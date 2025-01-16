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وزير الخارجية: الأردن مستمر في دعم الجيش اللبناني

منذ دقيقة واحدة
وزير الخارجية: الأردن مستمر في دعم الجيش اللبناني

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، وقوف الأردن إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته بالمطلق.
وأضاف الصفدي في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، “نثق بأن القيادة الجديدة في لبنان قادرة على المضي قدماً”، لافتا إلى دعم الأردن للجيش اللبناني مستمر بمتابعة شخصية من جلالة الملك ونبحث مع شركائنا في العالم في توفير ما يحتاجه الجيش من إمكانات وقدرات أساس ليقوم بدوره.
وقال: “هنأت الرئيس جوزاف عون على انتخابه وأكدت أن الأردن يقف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره وعلى إسرائيل التوقف عن انتهاكاتها بحق لبنان”.
وأكد ضرورة تطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلها.


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