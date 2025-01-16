جامعة البترا تحتفل بعيد الشجرة بزراعة أشجار الزيتون في حدائقها

وطنا اليوم:احتفلت جامعة البترا بعيد الشجرة بمشاركة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعدد من العمداء ومديري الدوائر وطلبة الجامعة. تضمن الاحتفال زراعة أشجار الزيتون في حدائق الجامعة احتفاءً بالمناسبة، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

وأشار الدكتور عبد الرحيم إلى أن المبادرة تعكس حرص الجامعة على المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز الغطاء النباتي، وتسهم في توفير بيئة جامعية خضراء تليق بطلبتها وزوارها.

وشارك الطلبة والعاملون في الجامعة في زراعة أشجار الزيتون، معبرين عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة التي تندرج ضمن سياسة الجامعة الخضراء التي تتضمن مبادرات بيئية تعزز مفهوم المسؤولية البيئية، وترسخ قيم الاستدامة بين أفرادها