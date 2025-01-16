بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تحتفل بعيد الشجرة بزراعة أشجار الزيتون في حدائقها

منذ دقيقتان
جامعة البترا تحتفل بعيد الشجرة بزراعة أشجار الزيتون في حدائقها

وطنا اليوم:احتفلت جامعة البترا بعيد الشجرة بمشاركة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعدد من العمداء ومديري الدوائر وطلبة الجامعة. تضمن الاحتفال زراعة أشجار الزيتون في حدائق الجامعة احتفاءً بالمناسبة، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.
وأشار الدكتور عبد الرحيم إلى أن المبادرة تعكس حرص الجامعة على المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز الغطاء النباتي، وتسهم في توفير بيئة جامعية خضراء تليق بطلبتها وزوارها.
وشارك الطلبة والعاملون في الجامعة في زراعة أشجار الزيتون، معبرين عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة التي تندرج ضمن سياسة الجامعة الخضراء التي تتضمن مبادرات بيئية تعزز مفهوم المسؤولية البيئية، وترسخ قيم الاستدامة بين أفرادها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:18

صحيفة كتالونية: ميسي قد يعود إلى برشلونة

14:12

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى العاصمة السورية

14:03

حماس : لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار

12:57

ضبط منزل في سحاب حوله صاحبه إلى مصفاة بترول مصغرة

12:46

الصناعة والتجارة تؤكد انخفاض أسعار الدواجن في الأردن

12:36

صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس

12:16

العرموطي يتحدى: ما قدمه الأردن لغزة لم تقدمه أي دولة.. وهفوة الحية لن تقلل من قيمة النجاح

12:08

نصف الأردنيين غير متفائلين بحكومة حسان .. و53% يرون فريقه غير قادر

12:01

السفير الأذربيجاني: علاقاتنا مع الأردن راسخة ومتينة

11:54

نتنياهو: حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة

11:40

مستشار الأمن القومي لترمب : حماس لن تحكم غزة

11:33

أردني يشرف على كتابة أضخم مسلسل عربي تاريخي

وفيات
وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025