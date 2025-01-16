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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى العاصمة السورية

منذ دقيقة واحدة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى العاصمة السورية

وطنا اليوم:وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى العاصمة السورية دمشق.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار في الخامس من يناير/ كانون الثاني العام الجاري دولة قطر. وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين. وذكر على حسابه في منصة “إكس” حينها أنه ناقش مع المسؤولين القطريين التحديات الراهنة، بما فيها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية. كما أكد وزير الخارجية القطري الأحد الفائت، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري في العاصمة السعودية الرياض حول سورية على دور دولة قطر “في الدعم الكامل لوحدة الشعب السوري الشقيق، ومساندته في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء وطنه ووحدة أراضيه”.


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