حماس : لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:قال عزت الرشق القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الخميس- إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زعم في وقت سابق أن حماس تراجعت عن بعض تفاصيل الاتفاق، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو -في بيان- “تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة”.

وأضاف “لن تحدد إسرائيل موعدا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني (الكابينت) والحكومة حتى يعلن الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق كافة”.

وسبق أن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الكابينت “سيجتمع الساعة 11:00 بتوقيت إسرائيل (09:00 بتوقيت غرينتش)، لكن الاجتماع تأجل إلى موعد غير معلوم”، وفق ما جاء في بيان مكتب نتنياهو اليوم.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قبول اتفاق وقف إطلاق النار “لن يصبح رسميا إلا بموافقة المجلس الأمني والحكومة عليه”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد أعلن مساء أمس الأربعاء -خلال مؤتمر صحفي بالدوحة- التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وقام بعرض بنوده الرئيسية.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل، وإنه بعد موافقة جانبي التفاوض سيتواصل العمل على استكمال الجوانب التنفيذية، مؤكدا أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق.

وجاء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد 15 شهرا من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 46 ألف شهيد و110 آلاف مصاب.