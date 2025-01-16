ضبط منزل في سحاب حوله صاحبه إلى مصفاة بترول مصغرة

وطنا اليوم:داهمت قوات الدرك أمس منزلا بالقرب من منطقة سحاب، وضبطت كميات من مادة الديزل المهربة، بعد أن تبين أن صاحب المنزل قد حوله إلى مصفاة بترول مصغرة لإنتاج مادة السولار.

وقالت مصادر، إنه تم ضبط صهريجين مملوءين بمادة الديزل المهرب في ساحات المنزل، فيما يمتلك صاحب المنزل محلا لبيع زيت السيارات وتصليح البناشر.

ووفق المصادر ذاتها، فإن صاحب المنزل كان يقوم بخلط مادة الديزل وزيت السيارات (المستعمل) ومن ثم يعمل على معالجتهما لإنتاج مادة السولار والتي تستخدم في تشغيل بويلرات التدفئة تمهيدا لبيعها للمواطنين.

وأثناء عملية تفتيش المنزل المذكور، تم ضبط 4 هواتف نقالة بالإضافة إلى سلاح ناري (مسدس)