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الصناعة والتجارة تؤكد انخفاض أسعار الدواجن في الأردن

منذ دقيقتان
الصناعة والتجارة تؤكد انخفاض أسعار الدواجن في الأردن

وطنا اليوم:رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال متابعتها، وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة:إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.
وبين أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.
وأكد أن الوزارة تستمر بمراقبة أسعار الدجاج ورصد الكميات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف ضبط الأسعار واتخاذ أي إجراءات تلزم.
وأضاف أن جولات المتابعة للسوق المحلية، أظهرت وجود انخفاض كبير في أسعار التحميل لدجاج النتافات، وسعر الدجاج الطازج الجملة في مسلخ عمان وكذلك سعر البيع للمستهلك، بنسب متفاوتة مع توفر عروض في المحلات والمراكز التجارية.
وتوقع ، طرح المزيد من الكميات في السوق المحلية، من كلا نوعي الدجاج، إضافة إلى انخفاض أكثر للأسعار بنحو تدريجي.
ويبلغ متوسط الاستهلاك اليومي من الدواجن 750 ألف طائر، منها 500-550 ألف طائر طازج، و200 ألف من دجاج النتافات.


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