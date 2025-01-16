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صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس

منذ دقيقتان
صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس

وطنا اليوم:في إطار حرص جامعة عمان الأهلية على تطوير التعليم الصيدلي، وتعزيز الابتكار، وتعميق التعاون الإقليمي، شاركت عميدة كلية الصيدلة بالجامعة الدكتورة أروى عمر الخطيب في الورشة الإقليمية الثامنة لتطوير أعضاء هيئة التدريس في كليات الصيدلة، والتي أقيمت في دبي يومي 10 و11 يناير 2025.
وتم تنظيم هذه الورشة المتميزة بالتعاون بين كلية الصيدلة بجامعة دبي الطبية ومجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE) والجمعية الأمريكية لكليات الصيدلة (AACP)، وشهدت مشاركة قادة التعليم الصيدلاني من 24 كلية صيدلة في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك الكويت، السعودية، مصر، ليبيا، العراق، لبنان، الأردن، وجميع كليات الصيدلة في الإمارات.

ووفرت الورشة منصة استثنائية لتبادل الأفكار والابتكار، حيث ناقش المشاركون موضوعات حيوية تتعلق بتطوير التعليم الصيدلي، ومن أبرزها:

• أفضل الممارسات في التعليم التجريبي وتطوير المشرفين.

• التقييم القائم على الكفاءة وآليات التصحيح وتقييم المهارات.

• استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الصيدلي وتوظيفه من قبل أعضاء هيئة التدريس


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