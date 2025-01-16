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العرموطي يتحدى: ما قدمه الأردن لغزة لم تقدمه أي دولة.. وهفوة الحية لن تقلل من قيمة النجاح

منذ 54 ثانية
العرموطي يتحدى: ما قدمه الأردن لغزة لم تقدمه أي دولة.. وهفوة الحية لن تقلل من قيمة النجاح

وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، النائب صالح العرموطي، أن الشعب الفلسطيني كله أصبح مقاوما، واستطاع كسر سياسة الاحتلال الذي كان يهدد بإنهاء حركة حماس.
وبين العرموطي ، أن ما حدث في قطاع غزة قوة للأمن العربي، لافتًا أن الأردن كان له موقف لم يسبقه فيه أي دولة عربية.
وأضاف، ” أتحدى أن تقدم أي دولة ما قدمه الأردن ، والملك خاطب الرأي العام العالمي في كل المحافل من أجل غزة” .
وأكد العرموطي أن تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي ، أن حماس فكر وعقيدة قوة، مشيرًا إلى أن الملك أشرف على إرسال مساعدات إلى غزة بنفسه قبل يومين ومنذ بدء الحرب، ونعتز بموقف الأردن ، وببرلمانه ، وإعلامه، ومؤسساته كافة.
وعن تصريحات حركة حماس أمس على لسان نائب رئيس الحركة خليل الحية بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف النار، قال إن ما ورد قد يكون سقط سهوا، والشعب في غزة هتف للأردن، لافتًا أن هفوة شخص لا يجوز أن تؤدي لفتنة أو تقلل من قيمة النجاح.


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