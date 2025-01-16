نتنياهو: حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في بيان “تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة”.

وأضاف “لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق”.

وعادت أوساط في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الساعات القليلة الماضية الى الإنطباع القائل بان حكومة بنيامين نتنياهو تتهرب في بعض التفاصيل من إستحقاقات متفق عليها بموجب مسودة المقترح المصري القطري الذي تم إرساله للجميع مؤخرا، الأمر الذي نقلته اوساط المقاومة للراعي الأمريكي والوسطاء بالرغم من حصول تقدم كبير وملموس في إمكانية التوصل لاتفاقية وصفقة لوقف إطلاق النار.

ووصف مصدر في حركة حماس ما إعتبره مبالغات الإعلام الاسرائيلي في الحديث عن قرب التوقيع نهائيا على صفقة بانه “ضخ جائر في المعلومات” لأغراض التشويش مع الاشارة الى ان الاسرائيلي يحاول التلاعب في بعض التفاصيل وبطريقة بدأ الوسطاء يكتشفونها.