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مستشار الأمن القومي لترمب : حماس لن تحكم غزة

منذ دقيقة واحدة
مستشار الأمن القومي لترمب : حماس لن تحكم غزة

وطنا اليوم:أكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترمب، أن تأثير ترمب كان العامل الرئيسي الذي أدى إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح والتز أن حماس كانت تعلم أن حزب الله لن ينقذها بعد مقتل قادتها، وأنها أصبحت معزولة وتحت ضغط كبير.
وأشار والتز إلى أن حماس تدرك أن أي اتفاق مطروح سيكون أسوأ عندما يصل ترمب إلى البيت الأبيض.
وأضاف أنه مقتنع بأن جميع الرهائن كانوا سيموتون لو لم يأت الرئيس ترمب ويطالب بإخراجهم.
وتوقع والتز أن يكون هناك 25 رهينة على قيد الحياة من أصل 33 رهينة سيتم إخراجهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضح للإسرائيليين أنهم إذا احتاجوا العودة للحرب، فإن الولايات المتحدة ستكون معهم إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.
وأكد والتز أن حماس لن تستمر ككيان مسلح، وبالطبع لن تحكم غزة


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