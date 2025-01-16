أردني يشرف على كتابة أضخم مسلسل عربي تاريخي

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام عن إطلاق المسلسل التاريخي “سيوف العرب”، الذي يعد مشروعًا دراميًا فريدًا يجمع أكثر من 80 ممثلًا من الأردن وعدد من الدول العربية.

وقالت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن مسلسل “سيوف العرب”، يقوده فريق عمل يتكون من مجموعة متميزة من صناع الدراما، حيث كتب النص فريق متخصص بإشراف الأكاديمي والمؤلف الأردني الدكتور محمد البطوش، فيما يخرجه سامر جبر، ويقوم بتنفيذه المنتج الفني الهادي قرنيط.

وكتب البطوش وهو من مواليد الكرك عام 1971، العديد من المسلسلات التاريخية والبدوية والاجتماعية والمسرحيات، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2003 في مجال الفنون عن مسرحية “حليمة”، ومن أهم أعماله سمرقند (2016) والعزيمة (2016) وأبو جعفر المنصور (2008) وشوق (2017).

والمسلسل من إنتاج تلفزيون قطر، المعروف بتقديمه محتوى إعلاميًا يعكس الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

ومن أبرز النجوم الأردنيين المشاركين في بطولة المسلسل منذر رياحنة، عبد الكريم القواسمي، عاكف نجم، نضال نجم، وخالد نجم، فيما تضم قائمة الممثلين العرب عددا كبيرا من الفنانين من أبرزهم جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، محمد المفتاح، وناصر عبد الرضا، إضافة إلى غازي حسين، محمد خويي، عز العرب الكغاط، ريهام القصار، محمد الإبراهيمي، وسميرة مقرون.

ويسلط مسلسل “سيوف العرب” الضوء على تاريخ السيف العربي، مستعرضًا المراحل التي مرّ بها عبر العصور، ويعتمد على تقنيات تصوير سينمائية ورؤية فنية متطورة لإعادة إحياء تفاصيل تاريخية هامة بأسلوب مشوق وجذاب.

ويسعى المسلسل إلى تقديم محتوى عربي يعزز الوعي بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية، ويبرز عمقها وتأثيرها بأسلوب يليق بالمشاهدين في العصر الحديث.