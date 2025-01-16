قرارات لسلطة العقبة .. إفراز أراضي خاصة واستثمار مبنى الصيادين

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على إتاحة نشاط مركز صيانة متخصص للمركبات ضمن منطقة الأعمال الجديدة لأحد وكالات السيارات العالمية، والتي اتخذت من العقبة مركزاً جديداً لبيع وصيانة السيارات.

ويأتي هذا القرار في إطار استقطاب المراكز والوكالات العالمية والمتخصصة لتوفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، إضافة للخريجين من برامج التدريب الفني والتقني التي تقدمها مديرية دعم التشغيل في السلطة.

كما قرر المجلس المصادقة على قرار استثمار مبنى مرسى الصيادين ضمن عقد إدارة وتشغيل للمبنى في سوق السمك الجديد، ما سيشكل مرفقاً سياحياً متميزاً وسوقا بأعلى المستويات لبيع السمك الذي يجنيه صيادو العقبة ومورداً مالياً لجميع الصيادين.

وقرر المجلس الموافقة على إفراز قطع الأراضي ذات الملكيات الخاصة المحيطة بقرية الشاكريّة، ضمن أحواض الزهراء والجبل والقاع، التي تمت الموافقة على تغيير استعمالها من زراعي سكني إلى سياحي حسب الأسس المقررة وذلك لتمكين المجتمع المحلي من إنشاء المشاريع السياحية.

كما قرر الموافقة على المواقع المقترحة للوحات الإرشادية السياحية الجديدة في مدينة العقبة، بهدف تعريف الزوار والسياح بالمواقع والمعالم السياحية في المدينة وسهولة الوصول إليها.

وفي محور الريادة والابتكار ومحور تطوير المهارات وتنمية المجتمع المحلي، قرر المجلس الموافقة على طرح إقامة ملعب كرة قدم خماسي في المنطقة السكنية التاسعة كفرصة استثمارية للشباب الريادي في المدينة، ضمن مجموعة من الحوافز.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة لدعم وتمكين الشباب والمشاريع الريادية بخلق فرص عمل جديدة وهو جزء من استراتيجيتها لتطوير المجتمع المحلي والمساهمة بتعزيز الروح الرياضية والتنافسية.

وقرر المجلس الموافقة على وضع المشاريع المنبثقة عن المخطط الشمولي الحضري لاستعمالات الأراضي (2024-2040) موضع التنفيذ، إضافة لمجموعة من القرارات الإدارية والتنظيمية في منطقة العقبة.