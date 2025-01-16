جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

وطنا اليوم:رئيسُ جامعة البترا الأستاذُ الدكتور رامي عبد الرحيم، استقبل القائمَ بأعمال الملحق الثقافي السعودي الأستاذ الدكتور محمد الشمري، في لقاء تناول تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة البترا والملحقية الثقافية السعودية في المملكة.

ركز اللقاء على متابعة شؤون الطلبة السعوديين بما يضمن تعزيز كفايتهم العلمية وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية، وأكد الدكتور عبد الرحيم حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة تلبي احتياجات الطلبة السعوديين، معربًا عن اعتزاز الجامعة بالعلاقات الوثيقة مع الملحقية الثقافية السعودية.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم أن جامعة البترا تسعى إلى تحقيق التميز في برامجها الأكاديمية وتعزيز الشراكات الإقليمية التي تساهم في تحقيق الأهداف التعليمية المشتركة.

وأشاد الدكتور الشمري بالجهود التي تبذلها جامعة البترا في دعم الطلبة السعوديين، معبرًا عن تطلع الملحقية إلى تعزيز التعاون مع الجامعة في المجالات الأكاديمية والثقافية. مؤكدًا حرص الملحقية على تحقيق الرؤية المشتركة بين الملحقية والجامعة لفتح آفاق متنوعة للتعاون الأكاديمي.

وقدم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور عبد الرحيم درع الجامعة التقديري إلى الدكتور الشمري، تعبيرًا عن عمق العلاقة الأكاديمية بين الجانبين.

تضمنت الزيارة جولة قصيرة في الجامعة، واطلع الوفد على البنية التحتية المتطورة التي توفرها الجامعة لدعم العملية التعليمية وتعزيز تجربة الطلبة الأكاديمية.

حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر الجمل، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، ومديرة العلاقات العامة في الملحقية السعودية ريم البرهومي