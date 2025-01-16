أورنج الأردن: مبادرة شلة بوزيتيف إيجابية إلكترونية واعية

وطنا اليوم:أكدت شركة أورنج الأردن، أن مبادرة “شلة بوزيتيف” التي أطلقتها العام الماضي، جاءت كمبادرة تهدف إلى مكافحة التنمر الإلكتروني وتعزيز الثقافة الرقمية.

وقالت الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تهدف إلى تمكين الفئات العمرية من 12- 28 عاما، والأهل والمعلمين والمؤثرين من التفاعل الرقمي بطريقة صحية وآمنة.

وأوضحت أن المبادرة التي تتماشى مع مكانة أورنج كمزود رقمي مسؤول، تستهدف نشر الوعي حول كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، مع التركيز على الاحترام المتبادل والتفاعل بحذر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى تعزيز القيم الإيجابية عبر نشر إعلانات توعوية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات من خبراء للتعامل الأمثل مع هذه الظاهرة، كما تشجع أيضاً على استخدام الإنترنت ليس فقط لأغراض الترفيه، بل كأداة للنمو الشخصي واكتشاف المهارات.

وبينت أنه ومن خلال هذه المبادرة، تضمن أورنج أن الشباب ليسوا وحدهم في مواجهة التنمر الإلكتروني، بل إنها ستكون دائماً معهم حليفاً لهم في هذا التحدي، وفي بناء بيئة رقمية مليئة بالإيجابية والتحفيز.

وقالت الشركة إن “شلة بوزيتيف” ليست حملة قصيرة الأمد، بل هي التزام طويل الأجل من أورنج لنشر الوعي وتعزيز السلوك الرقمي الإيجابي”.

وأضافت أن الحملة ستستمر في توسيع قنوات التوعية بالتعاون مع مؤثرين في المجتمع الرقمي، لتصبح “الشلة” مجتمعاً متكاملاً من مستخدمي الإنترنت الإيجابيين الذين يدعون إلى بناء بيئة رقمية آمنة تتسم بالاحترام المتبادل.

ولفتت إلى أنه على مستوى المجموعة، وضعت أورنج وثيقة تعزز التزامها بهذه المبادئ وتدعو المزيد من الشركاء إلى أن يكونوا جزءاً من هذه الجهود والمبادرات، بحيث يأتي إطلاق “شلة بوزيتيف” كجزء من حملة “For Good Connections” التي تضمنت سلسلة من الأنشطة التوعوية والجلسات الحوارية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية استخدام الفضاء الإلكتروني بشكل إيجابي وتوفير الحماية للأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية وتعزيز الثقة بالنفس عبر بيئة رقمية آمنة.

ودعت الشركة الى ضرورة تضافر الجهود لتحويل الفضاء الإلكتروني إلى بيئة تشجع على الإبداع والابتكار وتعزز التعاون وتدعم النمو الشخصي.