السرحان: الأردن ليس بحاجة لمشغل اتصالات رابع

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن انتخاب الأردن لتولي رئاسة المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات للعام 2025 – 2026، إن الفوز في هذا الموقع يبرز قدرات الأردن في الكثير من القطاعات ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن يفوز الاردن بإجماع الدول التي حضرت الاجتماع وصوتت عليه هو اعتراف بقدرات المملكة لما وصلت اليه من تطور هذا القطاع من كفاءات قادرة على أن تدير هيئات ومنظمات دولية بهذا الشكل، متمنيا حصد المزيد من المواقع المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منظمات عالمية أخرى.

برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية

وحول برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية، قال السرحان إن هذا المشروع وطني ومهم وإن العنصر الأساسي لهذا المشروع سيمكن من النجاح في عملية التحول الرقمي في ملف المواطن الرقمي والتي تعتمد على وجود رقم هاتف ثابت ومستقر حتى يتم ربط جميع الملفات الرقمية للمواطن بها، وهذا من جانب إنجاح عملية التحول الرقمي وعكسه على المنافسة.

واشار الى انه سيكون هناك افضلية للمشترك أن يختار الشبكة التي تقدم جودة في الخدمات وقوة وسرعة في التغطية وأفضلية في الأسعار، وأنه عندما تتوفر هذه الخدمة سيكون هناك نوع من التنافس على الجودة والتغطية وليس فقط على سعر الخدمات وأن لا يكون رقم المواطن الخلوي هو القيد الذي يحرمه من الحصول على هذه الأفضليات.

الرسوم على نقل الأرقام

وفيما يتعلق بفرض رسوم على نقل الأرقام بين السرحان انهم الان في مرحلة تنفيذ وهناك خطة لها، ومازالوا يتباحثون حول أفضل الممارسات العالمية، وأن شركات الاتصالات المتنقلة شريك للهيئة في هذا المشروع، كما انه يوجد فريق عمل للتباحث حول جميع العناصر البرنامج، والى الان لم يتم الوصول إلى القرار الذي يبين إذا ما كان هناك رسم انتقال من شركة الى اخرى او لا، وان المباحثات والاطلاع على التجارب العالمية ما زال مستمر.

وفي ما يتعلق بالية الانتقال أشار الى وجود جانبينا مالي وهو ان يتم تحقيق الحقوق للشركة التي يرغب المشترك بالانتقال منها الى اخرى اذا كانت تترتب عليه مبالغ مالية، وبعد ذلك يتم التحول إلى الجانب الفني لعملية نقل الرقم من شركة الى اخرى، وهذه الالية مطبقة في الكثير من الدول وهي عملية معروفة، وفيها شركات عالمية تم التعاقد معها لتوضيح أفضل الآليات لتحقيق الجانب المالي في نقل الرقم والجانب الفني.

توجه لدخول شركة اتصالات رابعة على المملكة

وحول دخول مشغل رابع الى السوق الاردني، اكد السرحان على أن السوق الاردني الان مكتفي بالمشغلين القائمين وهناك خدمات تستطيع أن تستوعب أعداد مشتركي أكثر مما هو عليه، وشدد على أنه عندما يطرح موضوع دخول مشغل رابع الى الاردن وإذا حصل ذلك فسيقوم هذا المشغل بداية بدراسة السوق الاردني.

وانه وبالنظر إلى دخول مشغل رابع يجب ان يكون تكون شركة ذات خبرة و من الشركات المعروفة التي لها خدمات في بلدان حققت من خلالها نجاح، ولن تكون إلا شركات محترفة ومهنية بحيث تدرس السوق قبل الدخول من ناحية المعطيات والمردود والاستثمار، ويمكن القول أن الشركات الثلاث الموجودة شركات وطنية ناجحة تقدم التغطية والخدمات بما يكفي السوق الاردني.

ما هي اخر مؤشرات قطاع الاتصالات وعدد المشتركين

وكشف السرحان إلى أن أعداد مشتركي خدمات الهواتف المتنقلة في الربع الأخير من السنة الماضية وصل الى 8 مليون و 250 الف مشترك فعال، اما في خدمات الثابت عريض النطاق مثل الفايبر وغيرها وصل الى حدود 580 الف اشتراك، وهذه الاشتراكات مختلفة فقد تكون منزليه أو مؤسسية أو مبنى تجاري فاعداد المستفيدين منه أكثر من أعداد الاشتراكات المذكورة، ونها مقارنة مع العام الماضي هي بارتفاع والمؤشرات في كافة القطاع في ارتفاع.

وبين أن نسبة الارتفاع المشتركين كانت من 7 مليون 900 الف في أعداد المشتركين إلى 8 مليون 250 الف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بواقع 350 الف تقريبا ارتفاع على شبكات الهواتف المتنقلة.

الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المواطنين

وأوضح السرحان أن الكثير من الناس لا يعلمون أن الهيئة ليست فقط مسؤولة عن قطاع الاتصالات فهي أيضا مسؤولة عن قطاع البريد سواء البريد الاردني او خدمات البريد السريع مثل شركات النقل السريع (“ارمكس” “دي اتش ال” “فيد اكس”) وايضا خدمات التوصيل المعنية بالطرود ووجبات الطعام وهي تحت مظلة الهيئة، فالشكوى مقسومة الى قسمين جزء متعلق في الاتصالات وآخر متعلق في البريد، وان نسبة الشكاوى التي تصل الى الهيئة تم إغلاق 98 % منها العام الماضي، وأن النسبة المتبقية هي قيد الإجراءات والمتابعة ويعملون على إغلاقها كاملة.