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الملك: نرحب بوقف إطلاق النار في غزة والأردن مستمر بالوقوف مع الفلسطينيين

منذ دقيقتان
الملك: نرحب بوقف إطلاق النار في غزة والأردن مستمر بالوقوف مع الفلسطينيين

وطنا اليوم:رحب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.
وقال جلالته عبر منصة إكس “نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية”.
وأضاف جلالته “نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار”.
وتابع جلالته “الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام”.


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