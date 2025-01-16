الحكومة: كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عنهم

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني اليوم الخميس، أن الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار لوقف العدوان والقتل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال عبر حسابه على منصة “اكس”: نستذكر بشرف وعز ما قام به الأردن من وقفه تاريخيّة اخوية عروبية شامخة مع الشعب الفلسطيني، كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عنهم وعن قضيتهم العادلة.

وأضاف: سخرنا أدواتنا السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني، ووظف جلالة الملك عبد الله الثاني مكانته واتصالاته الدولية لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وكانت لجهود جلالته الدور الرئيس في إعادة صياغة موقف الرأي العام العالمي تجاه العدوان على غزة.

وبين أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت بدور عظيم مشرف، وكنا في الأردن اول من كسر الحصار واوصل المساعدات الإغاثية والخدمات الطبية والمستشفيات لغزة والضفة الغربية.

وبين أن سلاح الجو والهيئة الخيرية الهاشمية الذين أرسلوا المساعدات للشعب الأعزل تحت القصف شهادة على وقفة الأردن التاريخية التي لن تمحى من تاريخ البشرية، واليوم الإستمرار بإرسال اكبر قافلة مساعدات لغزة.

وأشار المومني إلى أن وقفة الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني تقول الكثير عن عظمة الأردن والأردنيين الذين قاد ملكهم بنفسه – في منطقة حرب مخاطرا بحياته ومن على متن طائرة سلاح الجو – إيصال المساعدات للأهل في غزة.

وأكد المومني على وجوب عودة النازحين لشمال القطاع وبدء الخطوات لإعادة الإعمار لتثبيت الشعب الفلسطيني على ارضه.

وقال إن السلام لن يتحقق قبل احقاق الحق واعطاء الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي بتقرير المصير كباقي شعوب الأرض، وهذا لن يتم إلا بعملية سياسية ذات أفق ينتهي بقيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المومني كافة أبناء الشعب الأردني الشامخ وهم يحتفلون بوقف العدوان ان يستذكروا بفخر مواقف الأردن المشرفة بشعبه وقيادته وجيشه مع فلسطين الجريحة.