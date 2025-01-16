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اعتماد 6 برامج إقامة وزمالة في مُستشفى الجامعة والجامعة الأردنيّة

منذ دقيقتان
اعتماد 6 برامج إقامة وزمالة في مُستشفى الجامعة والجامعة الأردنيّة

وطنا اليوم:اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الصحية 6 برامج إقامة وزمالة، وجدد اعتماد 19 برنامجا في مستشفى الجامعة الأردنية والجامعة الأردنية، لغايات تدريب الأطباء البشريين وأطباء الأسنان تحت مظلة المجلس.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، جاهزية المستشفى لتدريب الأطباء في برامج الزمالة والمعترف بها من قبل المجلس الطبي الأردني، الأمر الذي سيفتح المجال لاستقبال الأطباء الراغبين بالتدريب في هذه الاختصاصات المعتمدة من جميع الدول العربية.
ولفت في بيان للمستشفى اليوم الخميس، إلى أن المستشفى والتزاما برؤيته بأن يكون قدوة وداعما للتعليم والتدريب والتطوير محليا وعربيا وعالميا، يحرص على وضع أعلى معايير التعلم الطبي وخلق فرص للتطوير المهني المستمر وتزويد المتدربين الطبيين بتجربة استثنائية لإيجاد أطباء آمنين ومختصين في المستقبل.
بدورها، أكدت مساعد المدير العام لشؤون التعليم والتدريب الدكتورة رندة فرح، التزام مكتب التدريب بمتابعة اعتماد البرامج وضمان تحقيق جميع المعايير، وترسيخ دور المستشفى الرائد والقيادي في مجال التدريب لمختلف الاختصاصات الصحية من خلال برامج التطوير المهني المستمر.
وتمثلت البرامج التي اعتمدها المجلس بتخصصات: أمراض السكري والغدد الصم والاستقلاب للبالغين، الأمراض التنفسية لدى الأطفال، أمراض الدماغ والأعصاب عند الأطفال، أمراض الغدد الصم لدى الأطفال، طب الأسرة والعناية المركزة عند البالغين، فيما جدد المجلس اعتماد برامج الإقامة والزمالة في تخصص الجراحة العامة، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، الجراحة العصبية، الأمراض الباطنية، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الكلى، الولادة وأمراض النساء، طب الأطفال، العناية المركزة، علم الأمراض التشريحي، طب الطوارئ، الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق وجراحتها، طب العيون وجراحتها وجراحة الفم والوجه والفكين


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