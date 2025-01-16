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فيديو أشعل التواصل.. 3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً

منذ 38 ثانية
فيديو أشعل التواصل.. 3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً

وطنا اليوم:في مشهد أغرب من الخيال، انتشر فيديو بشكل واسع خلال الفترة الماضية بين عدد من الأتراك على مواقع التواصل، وسط استغراب وذهول.
فقد وثق المقطع المصور قيام 3 إخوة بتقسيم أحد الجوامع بعد خلاف دب بينهم حول تقسيم تركة والدهم.
فبعدما قسم أبناء زعيم جماعة “المنزل” الدينية التركية، تركة والدهم التي تضم ما لا يقل عن 17 مليار ليرة و5 آلاف منزل مستأجر، انتقلت المعركة أو الخلاف إلى أحد المساجد.
وراح الإخوة الثلاثة يحفرون باحة المسجد لتقسيمه فيما بينهم، وفق ما وثقت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل.
يشار إلى أن جماعة المنزل أسسها في البداية الشيخ النقشبندي محمد راشد أرول، وأتى اسمها نسبة إلى قرية “منزل” في ولاية أديامان جنوب وسط تركيا.
وتنتشر هذه الجماعة التي لا يعرف على وجه التحديد عدد المنتسبين إليها في المناطق الغربية من البلاد.
كما تمتلك عدة مستشفيات ومدارس، فضلا عن وسائل إعلام محلية (راديو وتلفزيون ومجلات).

 


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