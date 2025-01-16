بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

افتتاح محطة شحن سيارات كهربائية في عجلون

منذ 45 ثانية
افتتاح محطة شحن سيارات كهربائية في عجلون

وطنا اليوم:افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” عبد الفتاح الكايد، اليوم الأربعاء، محطة شمالي عجلون لشحن السيارات الكهربائية.
وأكد الكايد أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج الدعم الفني والمالي التي قدمتها المؤسسة خلال عام 2024، لتعزيز البنية التحتية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة، مشيرا إلى أن المحطة تعد الثانية من نوعها في مدينة عجلون ما يسهم في توفير خدمات شحن السيارات الكهربائية، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل المستدامة.
وقال إن المؤسسة تسعى دائمًا إلى دعم المشاريع الريادية والابتكارية، لا سيما تلك التي تعزز التنمية الاقتصادية في المحافظات، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار إلى أن محطة شمال عجلون لشحن السيارات الكهربائية تم إنشاؤها بتقنيات حديثة وتستهدف تغطية احتياجات مالكي السيارات الكهربائية في المحافظة والمناطق المجاورة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو مستقبل بيئي مستدام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:32

جولة رعب ثانية في كاليفورنيا.. رياح قوية تؤجج حريقين هائلين في لوس أنجلوس

09:22

إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر

09:19

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي 

09:13

احتفالات في عدة دول بـ انتصار المقاومة في غزة

04:05

عاجل…الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

03:31

عاجل…بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما

02:35

مئات شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين

00:18

الملكاوي يكتب :”خليل الحيّة يغفل عن الدور الأردني والملكي البارز في الجهود الإنسانية والدبلوماسية في غزة”

23:33

الأردن بقيادة الملك دور إنساني ودبلوماسي بارز لدعم غزة

23:03

قطر: تنفيذ الاتفاق بشأن غزة يبدأ الاحد

22:00

السيوف يكتب:“حين يُباع الوطن في الإعلام وتصمت الأصوات: هل طُمست الهوية الأردنية؟”

20:39

رئيس الوزراء: نسعى لأن تكون كل المرافق الخدمية الحكومية بسوية عالية

وفيات
وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله