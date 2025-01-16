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جولة رعب ثانية في كاليفورنيا.. رياح قوية تؤجج حريقين هائلين في لوس أنجلوس

منذ 29 ثانية
جولة رعب ثانية في كاليفورنيا.. رياح قوية تؤجج حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وطنا اليوم:رغم مرور 8 أيام على اشتعال الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إلا أن “الرعب” لم ينته بعد.
فقد واجه رجال الإطفاء في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية رياحا قوية وجافة مما أدى إلى تأجيج حريقين هائلين.
وحث المسؤولون السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد للإخلاء في أي وقت مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر اليوم الخميس.
ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.
وقالت ليندسي هورفاث المسؤولة بمقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي الأربعاء “نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص اليوم. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة”.
وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح.
وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 82400 شخص، وتلقى 90400 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء حتى يوم الأربعاء.
وتمكن نحو 8500 رجل إطفاء من غرب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من السيطرة على نمو الحرائق لمدة ثلاثة أيام.
وارتفعت نسبة احتواء الحرائق في منطقة باليساديس على الحافة الغربية للمدينة إلى 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة الاحتواء لحريق إيتون في سفوح التلال شرق المدينة 45 بالمئة.
وأسقطت طائرات المياه ومواد لإخماد النيران على التلال الوعرة بينما عملت أطقم أرضية بأدوات يدوية وخراطيم على احتواء الحرائق.
واندلع حريق جديد الأربعاء في مقاطعة سان برناردينو شرق لوس أنجلوس، مما أدى إلى حرق 30 فدانا وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين جرت السيطرة على حريقين آخرين في جنوب كاليفورنيا.


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