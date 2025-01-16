إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر سيعادج فتحه الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، ما ينهي الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر موقع “القاهرة 24” أن “معبر رفح سيفتح الخميس”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول آلية التشغيل أو المدة الزمنية المتوقعة لفتح المعبر.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق المعبر منذ مايو/أيار من العام الماضي بعد عملية عسكرية واسعة اجتاح خلالها مدينة رفح ودمّر أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية، بما في ذلك مرافق معبر رفح، الذي يُعدّ شريان حياة لسكان غزة لدخول المساعدات الإنسانية وسفر الأفراد.

وأفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ستكون صعبة دون وجود ترتيبات أمنية محكمة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة “رويترز”: “الأمن ليس من مسؤوليات العاملين في المجال الإنساني، والأوضاع الحالية فوضوية للغاية. في ظل غياب ترتيبات أمنية واضحة، سيكون من الصعب تعزيز تسليم المساعدات في الأجل القريب”.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء القطري، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 يناير/كانون الثاني، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة سكان القطاع.