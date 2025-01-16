بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر

منذ 56 ثانية
إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر سيعادج فتحه الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، ما ينهي الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكر موقع “القاهرة 24” أن “معبر رفح سيفتح الخميس”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول آلية التشغيل أو المدة الزمنية المتوقعة لفتح المعبر.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق المعبر منذ مايو/أيار من العام الماضي بعد عملية عسكرية واسعة اجتاح خلالها مدينة رفح ودمّر أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية، بما في ذلك مرافق معبر رفح، الذي يُعدّ شريان حياة لسكان غزة لدخول المساعدات الإنسانية وسفر الأفراد.
وأفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ستكون صعبة دون وجود ترتيبات أمنية محكمة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة “رويترز”: “الأمن ليس من مسؤوليات العاملين في المجال الإنساني، والأوضاع الحالية فوضوية للغاية. في ظل غياب ترتيبات أمنية واضحة، سيكون من الصعب تعزيز تسليم المساعدات في الأجل القريب”.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء القطري، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 يناير/كانون الثاني، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة سكان القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:19

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي 

09:13

احتفالات في عدة دول بـ انتصار المقاومة في غزة

04:05

عاجل…الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

03:31

عاجل…بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما

02:35

مئات شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين

00:18

الملكاوي يكتب :”خليل الحيّة يغفل عن الدور الأردني والملكي البارز في الجهود الإنسانية والدبلوماسية في غزة”

23:33

الأردن بقيادة الملك دور إنساني ودبلوماسي بارز لدعم غزة

23:03

قطر: تنفيذ الاتفاق بشأن غزة يبدأ الاحد

22:00

السيوف يكتب:“حين يُباع الوطن في الإعلام وتصمت الأصوات: هل طُمست الهوية الأردنية؟”

20:39

رئيس الوزراء: نسعى لأن تكون كل المرافق الخدمية الحكومية بسوية عالية

20:28

الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

19:54

ما لا تعرفه عن معالي وزير تطوير القطاع العام

وفيات
وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله