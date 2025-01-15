الجمارك: 433 مركبة أُعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

وطنا اليوم:قال مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، إن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة في الزرقاء باتجاه الأراضي السورية من خلال جمرك جابر، منذ 8/12/2024، وصل إلى 433 مركبة.

وأضاف العيسى، أن جمرك المنطقة الحرة أنجز 162 بيانا جمركيا لتصدير المركبات إلى السوق السورية خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن الحركة نشطة وتشهد ازديادًا في الإقبال بشكل يومي، ويتم تقديم كافة التسهيلات بالإجراءات الجمركية لنشاط الترانزيت وإنجاز كافة البيانات الجمركية أولا بأول.

وأكد أن جمرك المنطقة الحرة وكوادره على جاهزية تامة للتعامل مع متغيرات حجم الطلب على المركبات من الحرة إلى سوريا، وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة.