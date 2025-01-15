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حماس والجهاد وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منذ 35 ثانية
حماس والجهاد وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:صرّح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى.
وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن “حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسوّدة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى” بينما قال مصدر آخر إن “حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي… بعد الاتفاق على النقاط والتفاصيل كافة”.
وأوضح أحد المصدرين أن “حماس تسلمت عبر الوسطاء خرائط الانسحابات الإسرائيلية وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين والتي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق”.
وقال “لم تعد أي نقطة بحاجة إلى التفاوض” مشيرا إلى أن “الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين سيعلنون الاتفاق في بيان مشترك بعد توقيعه من قبل حماس وإسرائيل في الدوحة، ويتضمن ضمانات لتنفيذه”.
وأضاف أن “حماس عقدت مشاورات مع فصائل المقاومة وهي الجهاد والجبهتان الشعبية والديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة والتي أبدت موافقتها على الاتفاق من أجل وقف العدوان والحرب من أجل حماية شعبنا”.
ونوّه إلى أنه “من المتوقع أن توقع حماس وإسرائيل على الاتفاق في أقرب وقت قبل إعلانه، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة التنفيذ”، من دون تقدير موعد محدد.


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