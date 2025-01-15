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قطر تسير الطائرة 11 إلى دمشق ضمن الجسر الجوي

منذ دقيقة واحدة
قطر تسير الطائرة 11 إلى دمشق ضمن الجسر الجوي

وطنا اليوم:وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 32 طناً من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية.
وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.
وتعد هذه الطائرة القطرية السادسة التي تهبط في مطار دمشق الدولي، والحادية عشرة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا


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