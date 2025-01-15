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السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا

منذ 22 ثانية
السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل “تعزيرًا”، بأحد الجناة من حملة الجنسية الأردنية في منطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: “أقدم (أ.م)، أردني الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة”.
وأضافت الوزارة: “وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعًا”، حسبما أوردت “واس”.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه “قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (أ.م) ، أردني الجنسية، الاثنين، 13/ 7/ 1446 هجرية، الموافق 13/ 1/ 2025 ميلادية بمنطقة تبوك


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