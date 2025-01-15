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توم هانكس ..صاحب المنزل الوحيد الصامد أمام حرائق لوس أنجلوس

منذ 23 ثانية
توم هانكس ..صاحب المنزل الوحيد الصامد أمام حرائق لوس أنجلوس

وطنا اليوم:نجا منزل أسطورة هوليوود توم هانكس من حرائق لوس أنجلوس المدمرة التي اجتاحت المدينة هذا الأسبوع.
ويعيش هانكس، 68 عاما، في حي باسيفيك في لوس أنجلوس، والذي دمره حريق باليساديس المشتعل صباح الثلاثاء.
في الصور الجوية التي التقطت، الأربعاء، وحصلت عليها صحيفة “ذا بوست”، يبدو قصر الممثل على قمة الجرف سليما.
لكن المنزل الذي يقع فوق منزل هانكس مباشرة فقد تحول إلى اللون الأسود ولا يزال الدخان يتصاعد منه.
وتبلغ قيمة المنزل 26 مليون دولار، ويقال إنه اشتراه مع زوجته ريتا ويلسون في عام 2010.
وقال خبير السلامة من الحرائق دانييل فاسيليفسكي إن “يعد قصر توم هانكس في ماليبو مثالاً رائعًا لكيفية مساعدة البناء المقاوم للحرائق في المناطق المعرضة للحرائق. وتشير التقارير إلى أن المنزل يتميز بالخرسانة المسلحة وسقف مقاوم للحرائق، وكلاهما فعال للغاية ضد الجمر والحرارة”.
ودمرت الحرائق في كاليفورنيا أحياء بأكملها، وأسفرت عن مقتل العشرات وأجبرت آلاف السكان على الإخلاء.


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