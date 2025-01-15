الحكومة تعلن من معان عن مجموعة قرارات ومشاريع تنموية جديدة

الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والكويت

إعادة إحياء مشروع الميناء البري في معان ضمن أولويات التنمية الوطنية

إعفاء المنشآت السياحية في إقليم البترا من رسوم رخص المهن لعام 2025

وطنا اليوم:عقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً في مدينة معان، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في المدينة، حيث أعلن عن مجموعة من القرارات والمشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الكويتية.

كما أُقرَّت الحكومة اتفاقية أحادية الجانب للاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الأردنيين للخدمة على متن السفن النرويجية.

بالإضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأردنية-الكازاخستانية حول التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.

ووافق مجلس الوزراء على فرض رسم تصدير بقيمة 35 ديناراً للطن على أصناف الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية لمدة عام.

وكشف المومني عن قارار مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لعام 2025.

واعاد التاكيد على ما ورد في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في معان حيث ناقش المجلس ملف استكمال إنشاء المستشفى العسكري في معان التابع للخدمات الطبية الملكية لاستقبال المراجعين بحلول عام 2026.

وإنشاء مبنى مركز متخصص للسكري والغدد الصماء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإطلاق مشروعين جديدين لإنشاء مراكز صحية في الشوبك والبتراء، وإيصال الغاز الطبيعي لمنطقة الروضة في معان.

وتناولت جلسة مجلس الوزراء، إعادة إحياء مشروع الميناء البري في معان، والذي يُعتبر من أولويات الحكومة الحالية، وأشار إلى أن مركز الخدمات الحكومية في معان يعد السابع في المملكة، ويقدم 125 خدمة حكومية للمواطنين، بالتعاون مع 24 مؤسسة حكومية.

وأكد المومني أن الأردن سيصبح من أكبر مصدري البرومين في العالم، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية الشريك المنفذ بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ خطط العمل الممولة من الصندوق ضمن برنامج التعاون القطري العاشر للأعوام 2023-2027.

في ذات السياق، أكد الدكتور المومني أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على معان كونها محوراً استراتيجياً للنقل والتجارة والتنمية، وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.