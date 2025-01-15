رئيس الوزراء يرعى انطلاق احتفالات المملكة بيوم الشجرة

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان انطلاق احتفالات محافظات المملكة بيوم الشجرة، والتي بدأت في كلية معان الجامعية.

وشارك رئيس الوزراء، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، قُرابة مئتيّ شاب وشابَّة من محافظة معان بزراعة الأشجار في كليَّة معان الجامعيَّة، وذلك في إطار سعي الحكومة لزيادة الرقعة الحرجية والمساحات الخضراء لمواجهة التصحر.

وإلى جانب الاحتفال المركزي في معان، انطلقت احتفالات في جميع محافظات المملكة بيوم الشَّجرة لزراعة عشرات الآلاف من الأشجار، شارك فيها المحافظون ومدراء الدوائر الحكومية والجمعيات وفعاليات تطوعية وشعبية وطلابية، ضمن خطة زراعية مستدامة تشمل مواقع الغابات الاصطناعية وجوانب الطرق؛ وذلك لنشر ثقافة التشجير والحفاظ على الثروة الحرجية.

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الحكومة عملت على ترجمة الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء، حيث قامت الوزارة خلال عام 2024 بزراعة مليون شجرة ضمن خطة مستدامة وباستخدام المياه المعالجة، بمشاركة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن زراعة مليون شجرة خروب في محافظة إربد وإنشاء مصنع خروب سيستفيد منه المجتمع المحلي، إلى جانب تشجير عدة مواقع في وسط وجنوب المملكة، بما في ذلك زراعة غابات جديدة وجوانب الطرق الرئيسة بأنواع مناسبة ومجدية اقتصادياً من الأشجار.

كما أشار إلى أن الوزارة بدأت بتطوير المشاتل الحرجية واستخدام الأساليب الحديثة لزيادة إنتاج الشتل ليصل إلى خمسة ملايين شتلة سنوياً بجودة عالية وعوائد اقتصادية.

وتتضمَّن خطَّة الحكومة زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدى أربع سنوات، لتزيد المساحات الحرجية في المملكة، بمقدار 110 آلاف دونم.